決賽求穩陣　烏拉圭意大利「細」紀之戰

阿根廷舉行嘅世青盃上演王者之戰，由烏拉圭U20硬撼意大利U20。雙方實力旗鼓相當，不過烏拉圭勝在穩打穩紮，連續4仗冇失波，加上一場過嘅決賽，大家為免一失足成千古恨，必定小心翼翼，2.5球入球細乃明智之選。（周一清晨5時開賽）

今仗可謂最銳利嘅矛同最堅硬嘅盾對決，之前兩屆均4強止步嘅意大利，今屆終於殺入決賽，並且一反傳統保守打法，今屆6戰獲5勝1負共入13球，單係中場卡沙迪已入咗7粒，高踞射手榜榜首。不過冒進打法有得亦有失，6戰只得1場保持不失，仲要係對弱旅多明尼加共和國，今次難得闖入決賽，相信唔敢輕舉妄動。

烏拉圭今屆6戰同樣取得5勝1負，佢哋深明「進攻贏民心、防守拎冠軍」道理，除咗分組賽次輪輸畀英格蘭2比3之役外，其餘5仗均冇失波，包括近4仗都保持清白之身，全開2球或以下，防守固若金湯，配合以杜亞迪為首嘅快速反擊，非常煞食，意大利確實不得不防。

翻查紀錄，近4屆世青盃決賽，亦有3次開2球或以下，包括2013年烏拉圭與法國激戰120分鐘互交白卷，最終互射12碼飲恨，預計今仗大家都會先求穩陣，2.5球入球細捧得過。

以色列南韓半場講和

至於季軍戰以色列U20對南韓U20，兩軍都屬守強攻弱，而首次殺入世青盃決賽周即入4強嘅以色列，今屆6戰有5次開半場和，「小太極虎」近4仗亦有3次開半場和，半場和不妨追多鋪。（周一凌晨1時30分開賽）