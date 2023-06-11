隔13年再入場睇曼城　班主文梳亞好腳頭

曼城喺歐聯決賽擊敗國際米蘭，觀眾席出現一位「稀客」，就係班主文梳亞，呢位阿聯酋阿布扎比王室成員相隔13年，再次親身入場睇「藍月亮」比賽，見證球隊歷史性首奪歐聯冠軍及成為三冠王，認真好腳頭。

2008年9月1日，由文梳亞領導嘅阿布扎比投資基金正式完成收購曼城，開始將呢支長年積弱嘅球隊，逐步打造成超級豪門。不過，文梳亞極少露面，首次入場睇曼城比賽係2010年8月，「藍月亮」該仗主場以3比0大勝利物浦。自此之後，文梳亞冇再捧曼城場，甚至2021年歐聯決賽對車路士，佢都冇出席，直至今仗先至現身。

曼城今場歐聯決賽對國米之前，已備受睇好可以贏波，成為三冠王，文梳亞亦把握機會去見證歷史一刻，網民都大讚佢識揀波睇。

英國傳媒分析指曼城可以取得巨大成功，有賴文梳亞「無為而治」，將權力交畀球會專業管理人員及領隊哥迪奧拿，令呢位西班牙名帥可以組建最佳陣容。反觀，車路士上年易主後，美國班主保利經常干預球隊運作，導致成績一落千丈，同文梳亞形成強烈對比。