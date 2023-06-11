費度：達拉斯可作客伐「木」

雙方於4月初碰頭時戲劇性打成平手後，波特蘭伐木者今周將會再次惡鬥FC達拉斯，我認為今仗將會是另一場戰況十分激烈的賽事。

波特蘭上輪聯賽在互無紀錄的情況下，跟西雅圖海灣者握手言和，他們近幾周的4場聯賽未嚐一勝，聯賽排名亦已跌到落榜下游位置。

縱使球隊近況差勁，他們仍然有機會取得季後賽席位。不過，我感到他們的後防表現比較鬆散，經常失球。

雖然防線由經驗豐富的達里奧蘇柏歷、馬比亞拉及艾歷米拿領軍，但我認為對手依然可以繼續在他們身上構成問題，預期FC達拉斯也可以做到類似的事情。

另一邊廂，FC達拉斯上仗以2比0痛擊西岸榜首球隊聖路易城SC後，士氣將會大大提升，更加跟榜首只有兩分的積分差距。

捷西斯費拉拿於這場勝仗中亦有入球進帳，這位年輕前鋒的表現令我留下深刻印象，事關他近7場聯賽一共攻入5球，暫時亦以10個入球並列聯賽神射手首席位置。

哥倫比亞翼鋒查達奧拜恩近況也相當不俗，近6場聯賽參與了4個入球，但尼沙比寧及艾馬杜乎馬斯兩位狀態甚佳的球員卻因傷而需要缺陣。

FC達拉斯上周中進行了一場快車聯賽，而今仗亦要舟車勞頓作客比賽，所以我預期他們的正選陣容將會出現一定的調動，或許會先墜後採取穩守突擊的踢法。然而，我相信他們應該有足夠實力，可以作客小勝波特蘭伐木者，全取3分而回。