沙特阿拉伯聯賽再蘊釀驚天收購！據《CBS Sports》報道，希拉爾斟介球王美斯行動失敗後，已轉移目標向巴西球星尼馬埋手，希拉爾最高代表團上周五(9日)已飛抵巴黎進行斟介，開出同C朗拿度相約嘅2億歐元(約16.85億港元)年薪，巴黎聖日耳門(PSG)已為轉會開綠燈。

獲沙特主權財富基金(PIF)控制嘅希拉爾，原本視美斯為王牌收購，不過對方決定加盟美職國際邁亞密後，希拉爾就即刻轉斟尼馬，並且迅速派代表團去巴黎進行談判。31歲嘅尼馬目前合約去到2025年，不過PSG自上年夏天已經將佢掛牌出售，如果有球會願意接收，PSG亦唔會作出阻攔，報道指PSG只要求4,500萬歐元(約3.8億港元)轉會費就可放人。

依家轉會關鍵落喺尼馬嘅意向之上，據報PSG過去幾過月曾經向多支歐洲球會兜售，但係反應一般，而希拉爾今次誠意十足，開出合約嘅2億歐元年薪同艾納斯嘅C朗拿度睇齊，最重要係近期有大量名將相繼登陸沙特阿拉伯聯賽，令呢項賽事成為球壇焦點。

沙特阿拉伯冠軍伊蒂哈德早前宣布獲賓施馬加盟，並且同另一法國球星尼高路簡迪達成轉會協議。擁有C朗拿度嘅艾納斯就想收購水晶宮前鋒韋費特沙夏，而根度簡、馬列斯、阿歷斯山齊士、奧巴美揚等盛傳亦收到沙特球會聘約。