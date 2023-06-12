謝淑薇9年後再捧盃　臨時夥拍王欣瑜女雙奪冠

兩岸網壇女將再次在大滿貫寫下歷史，22歲中國的王欣瑜夥拍中華台北名將謝淑薇，在法網女雙決賽以1比6、7比6(7比5)及6比1成功逆轉奪冠。王欣瑜首嚐大滿貫並成為中國第7位奪「貫」球手，而37歲的謝淑薇自2014年後再奪法網冠軍，並將收獲生涯第5「貫」。

這對海峽組合以非種子身份出戰，同時也是寶島名將謝淑薇自一年半休戰以來的大滿貫復出戰，她與王欣瑜過關斬將後，在決賽落後一盤的情況下反勝10號種子的美加組合唐珊特及費蘭迪絲。「這真是很特別，因為在泥地賽季要找一位拍檔是很困難的，我原本無期望可以比賽，但幸而我遇上了這位拍檔，大家比賽並且有很多樂趣。」這是謝淑薇自9年後夥拍彭帥後，生涯第2次奪得法網冠軍，也是夥拍中國球手而登頂，今屆法網冠軍是她生涯第31個雙打錦標，當中包括三次溫布頓及2屆法網冠軍。

至於臨時配對出戰雙打的王欣瑜是中國第7位贏得大滿貫冠軍及第5位奪得大滿貫女雙錦標的球手，「我們就是去享受比賽，沒有想太多輸贏，只是享受彼此的支持。」她與謝淑薇配對女雙，實在相當「即興」，法網前謝淑薇在健身室遇上了王欣瑜及另一位中國球手鄭賽賽，閒談中講到夥拍雙打，於是一拍即合。

王欣瑜曾表示16歲時自己已說過目標是贏大滿貫冠軍，而這次可謂夢想成真，她分享了領獎時趣事，舉起獎盃的時候，兩人都覺得重量有點超出想像，甚至舉不起，但她們很享受那一刻「這就是我們這兩周打快樂網球的成果。」