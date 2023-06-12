不認為自己是GOAT　祖高域：只想寫自己歷史

塞爾維亞球王祖高域周日在法網封王，生涯累積「23貫」成為網壇第1人，但他不認為自己是「史上最偉大球員」，只想譜寫自己的歷史。

穿上繡有「23」字樣外套的祖高域，在巴黎捧走生涯第3個法網冠軍，大滿貫冠軍總數已超越拿度及費達拿的紀錄，獨居歷史首位，賽後接受訪問時已被稱為「GOAT」(史上最偉大)；在世界排名重奪「一哥」位置的祖高域坦言:「我將GOAT視為贊美及肯定，但我不想說自己是史上最偉大的球員，因為對網壇不同年代的偉大冠軍並不尊重，每一位偉大冠軍都有光輝的時刻，為我們能夠在網球舞台上舖路。」

祖高域在訪問上亦向他兩位生涯主要對手費達拿及拿度致敬，「我很驚訝能夠超越費達拿及拿度，我一直都以自己跟他們相比，他們是我生涯中最偉大的兩位對手，每個人都書寫自己的歷史，我亦為自己的歷史編寫中。」

他還表示：「我與費達拿、拿度還有梅萊，我們不能忘記過去20年發生的一切，我們打造了男子網球的黃金時代，所以很感謝他們的每個人。」事實上，Big4在過去20年包攬了大滿貫的大部份冠軍。36的祖高域成為了史上最年長的法網男單冠軍，同時也是首位（男或女）踏入30歲後贏得10個單打冠軍的球員。，然而他強調年齡只是一個數字，「年齡就是一個數字，當然我要解決更多健康的問題，或者10年前或5年前能恢復較快。」

踏入生涯另一個里程碑，祖高域坦言會譜寫自己的「歷史故事」，並會更推動自己，「當然這個旅程還未結束，我仍然感到有推動大，我感到自己可以打到出色的網球，甚至在大滿貫上，繼續創出網壇更多歷史，現在期待着溫布頓。」

最多大滿貫男單冠軍排名榜：

祖高域 （塞爾維亞） 23個

拿度 (西班牙) 22個

費達拿 (瑞士) 20個

森柏斯 (美國) 14個

艾美遜 (澳洲) 12個

波格 (瑞典) 11個

利華 (澳洲) 11個