香港隊　U22出發前最後一操　劉家喬：會返香港落班　

港隊U22將在本月15及19日作客塔吉克斯坦進行2場友賽，足總上周六率先公布23人決選名單，而周一（12日）在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC），便迎來出發前最後一課操練，大軍周二（13日）凌晨會啟程前往塔吉克斯坦。

多名主力今次未能躋身決選，主教練司徒文俊在收操後接受傳媒訪問時，無奈地表示球隊目前正經歷傷病潮，大軍名單亦只剩下22人：「伍瑋謙前排病咗，今日仲有李樂謙病埋，穩陣起見都唔會帶佢去，尤其我哋搭幾轉飛機、咁多個鐘，都驚到時會傳染。葉卓文頭幾課練波已經知佢未完全好番，一早預咗去唔到，而林樂賢就喺踢港會7人賽嘅時候整親。」

此外，早前曾被列入大港腳初選名單的余在言和黃皓雋，今個國際賽期將轉為U22披甲，「司徒Sir」則承認二人需要時間融入：「佢哋能力已經證明咗，但始終跟隨球隊練習次數唔多，係要慢慢追番進度，尤其防守上雖然我哋同大隊方向差唔多，但細節上近期有啲微調，唯有透過睇片了解更多。」「司徒Sir」續指塔吉克斯坦的整體實力，比3月份「魚尾獅盃」的2支對手新加坡、馬來西亞強，希望可以把握今次機會試陣，好好備戰9月份舉行的U23亞洲盃外圍賽。

至於曾獲大港腳徵召的前鋒劉家喬（Kyle），今次提前由美國返港參與U22操練，他表示對看到不少熟悉面孔感到開心，希望大家在2場友賽能夠盡力踢出最佳表現，爭取好成績。除此之外，上季短暫效力香港U23的Kyle，又透露自己下季將返回香港落班：「我會返香港爭取落場時間同提升狀態，全力備戰9月份嘅U23亞盃外，暫時都有港超球隊提供合約畀我，希望可以拎到港超首勝；而等埋亞盃外之後，先會返去美國讀書。」