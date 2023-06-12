香港隊　外流兵歸隊　安永佳望延續好腳風

備戰6月兩場國際友誼賽的香港足球代表隊，周一（12日）於將軍澳足球訓練中心，進行啟程前往越南前的最後一課操練。4位在內地聯賽效力的球員已全部歸隊，其中近期在中甲頻頻取得士哥的安永佳，就對能夠超越陳肇麒在中甲的入球紀錄感榮幸，並表示會努力為港隊爭取入球。

23位入選決選名單的球員是日都有現身，包括安永佳、梁諾恆、茹子楠及勞烈斯4位效力內地聯賽的外流兵。除茹子楠在場邊單獨進行康復訓練之外，其餘球員都參與到分隊賽等球隊訓練。主教練莊恩安達臣就透露茹子楠仍有傷在身：「中超賽程比較頻密，『茹子』都有同我交代佢嘅傷勢，會繼續觀察佢嘅情況。」效力理文的張憙延（Marcus）是今次決選名單中唯一的新面孔，安帥也解釋都這個選人決定：「Marcus係我一直有留意嘅球員，之前佢因為停賽唔踢得，佢係一名具潛質嘅翼鋒，有能力製造入波機會，呢樣係港隊所需要嘅嘢，所以今次我決定畀次機會佢。」安帥續指林衍廷、黃皓雋及余在言等幾位落選球員，日後仍有機會打入決選，並鼓勵他們要繼續努力。

近期在中甲腳風奇順的安永佳（Matt），周六（10日）對黑龍江冰城梅開二度，今季中甲已累積攻入7球，高踞射手榜榜首。算上上季攻入3球，安永佳已超越陳肇麒效力中甲兩季所攻入的9球紀錄，對此Matt感到榮幸：「陳肇麒係我好尊敬嘅球員，佢嘅港隊入球紀錄仲犀利，當年佢選擇外流中甲啟發到我，我會視追趕佢嘅港隊入球紀錄為目標。」他表示期待在港隊延續好表現：「作為前鋒，冇嘢會比入波感覺更正，呢排自己腳風幾順，嚟緊兩場比賽我哋會努力製造入波機會。比起近期港隊遇過嘅對手，泰國同越南實力更強，所以我哋需要畀多幾成力，但我哋有信心，希望踢出球隊嘅風格。」

港隊將於周二（13日）早上啟程，為周四（15日）作客海防迎戰越南做最後準備，並將於下周一（19日）主場鬥泰國。