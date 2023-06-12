世界聯賽香港站明日紅館開戰　袁心玥期待球迷喝采

「中國人壽（海外）FIVB世界女排聯賽2023」將於周二（13日）起一連六日於香港體育館（紅館）舉行，賽事闊別4年重臨香港，有8支世界級勁旅參賽。中國女排於揭幕日率先出擊鬥加拿大，隊長袁心玥表示，期待在主場球迷前爭取好表現。

「FIVB世界女排聯賽」香港站因疫情停辦3年，上一屆於2019年舉行，中國當年3戰全勝。賽事自去年起實行新賽制，初賽縮減至6個分站，每站共有8支國家隊參與，並由以往每站6場比賽，增加至16場比賽。6月13至18日舉行的香港站賽事為今季FIVB世界女排聯賽第2分站，參賽球隊包括：奧運3金得主中國、賽事上屆冠軍意大利、土耳其、多明尼加、波蘭、荷蘭、加拿大及保加利亞，揭幕戰將於6月13日下午5時由多明尼加對波蘭，晚上8時半則上演中國對加拿大。

中國女排上周於日本站4戰全勝，分別擊敗巴西、德國、荷蘭及日本，現時戰績僅次於同屬4連勝的波蘭排第2，今站將先後迎戰加拿大、保加利亞、波蘭及意大利。效力意大利球會Savino Del Bene Scandicci的中國主攻手朱婷去年右手腕施手術後，至今仍未全面恢復，這兩站賽事皆不在陣中。今屆中國女排陣容較以往年輕，26歲副攻手袁心玥擔任隊長，23歲主攻手李盈瑩近期狀態上佳，暫以87分高踞得分榜首位。

4年前有份來港參賽的袁心玥表示，回到香港主場比賽感興奮：「幾年沒有來香港，我覺得球迷們的熱情還是沒有變化，再次回到香港比賽也是很開心，球隊陣容有一點調整，但還是希望這一站比賽繼續進步，在排球場上展現自己的光采。」中國女排現處於新舊交替的階段，被問到今站會否派出更多年輕球員上陣，主教練蔡斌指：「目前中國女排是一個新陣容，改善空間很大，會根據不同比賽決定出場球員。」

FIVB世界女排聯賽香港站首日賽程

日期：6月13日

地點：香港體育館（紅館）

時間：

5：00pm 多明尼加 對 波蘭

8：30pm 中國 對 加拿大