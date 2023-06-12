今晚國際熱身賽上演德國主場迎戰烏克蘭。德國貴為下年歐國盃東道主，要藉呢類「拍跳」練兵，有指主帥費歷克今仗會變陣改打3人防線，加上近年交手都速食烏克蘭，半場主勝冇難度。（周二凌晨零時開賽）

經歷連續兩屆世盃分組賽出局嘅恥辱，德國好希望喺下年歐國盃重振聲威，由於佢哋係主辦國，唔使打外圍賽直入決賽周，嚟緊剩番年半時間，冇其他具競爭性比賽要打，因此接下來嘅熱身賽係佢哋唯一練兵機會，包括今次國際賽期要連鬥烏克蘭、波蘭及哥倫比亞，相信會更珍惜唔會Hea踢。主帥費歷克指不能保證會贏晒3仗，但保證會付出百分百投入，戰意必堅。

雖然根度簡同魯賓高辛斯啱啱踢完歐聯決賽，今仗肯定缺陣，門將達史特根同泰路基拿亦較遲歸隊，未必披甲，但「日耳曼兵團」仍有甘美治、夏維斯等壓陣。吸取3月輸畀比利時嘅教訓，費歷克講到明希望打出流暢進攻之餘，亦要保持攻守平衡，德國媒體喺賽前爆出一張該隊戰術板嘅相片，寫上由高路斯達文、魯迪格、尼高舒洛達碧克組成3人防線，甘美治同安利簡恩出任防中，科利安華迪斯會游走中前場，支援箭頭夏維斯及富克洛。

另一邊廂，烏克蘭狀態一般，各項賽事近5仗贏得1場咁大把；翼鋒梅迪歷自加盟車路士後愈踢愈沉，仲有阿仙奴中場辛真高因傷落選，冇咗佢對進攻組織影響不小。翻查紀錄，德國近3次對烏克蘭全部贏晒之餘，兼且全部半場領先，擺明格食格，半場主勝好路。