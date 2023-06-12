曼聯出售查頓辛祖　買家竟然係熱刺？

英國傳媒報道，曼聯今夏打算出售查頓辛祖，轉會費標價6000萬鎊，報道指熱刺有興趣收購，但只肯畀5000萬鎊，而且查頓辛祖35萬鎊周薪成為轉會障礙。

查頓辛祖2021年由多蒙特加盟曼聯，轉會費7300萬鎊，周薪35萬鎊屬隊內第2高，不過辛祖喺曼聯3任領隊麾下都唔係必然正選，兩季上陣79場僅入12球，佢去年落選卡塔爾世盃，季中更因為心理問題離隊幾個星期，嚴重影響發展前景。

《天空體育》轉載《周日快報》報道，曼聯準備出售查頓辛祖，標價6000萬鎊並唔算平，加上天價人工，報道指熱刺提出5000萬鎊接收，消息令人存疑，事關熱刺王牌射手哈利卡尼都只係20萬鎊周薪，而且熱刺來季失去歐聯收入，實在冇能力養起查頓辛祖。

另一消息指，多蒙特希望以借用形式帶查頓辛祖返德甲，不過坦哈格希望永久出售球員，以收回資金及騰出薪酬空間重建鋒線，喺出售查頓辛祖一事上，睇嚟要繼續物色買家。