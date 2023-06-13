【有片】曼城勝利巡遊　3大球星疑告別

成功實現「3冠王」嘅曼城，周二(13日)返英國舉行巴士勝利巡遊，數萬球迷由朝玩到晚兼放晒煙花，將曼徹斯特染成一片天藍色。曼城今次「3冠派對」亦可能係3大球星嘅告別式，盛傳貝拿度施華、根度簡同馬列斯3位老臣都準備離隊，基亞利殊更被影到喺巡遊期間「合十」求貝拿度施華留低，但獲得搖頭回應。

曼城今次巡遊非常盛大，一度因場面混亂而延遲1個鐘頭展開，一眾職球員都開懷狂歡，領隊哥迪奧拿食住大雪茄、艾寧夏蘭特淋香檳兼剝衫、菲爾科頓同艾達臣摩拉斯等就大放煙花炮，最後更喺市中場搭建舞台，畀一班球星致辭兼同球迷見面，全程落住雨都無減群眾熱情。

不過慶祝完之後，曼城亦要為下季做好準備，據英國《每日鏡報》報道，哥迪奧拿已計劃夏天進行重建，當中貝拿度施華、根度簡同馬列斯3大球星可能離隊。約滿嘅德國中場根度簡日前表示仍未決定去向，轉會權威Fabrizio Romano透露，根度簡目前有4個選擇，包括續約曼城2年、巴塞隆拿3年合約，以及沙特阿拉伯同阿仙奴嘅聘約。

另外，阿爾及利亞翼鋒馬列斯據報亦收到沙特豪門艾阿里1億歐元(約8.43億港元)年薪合約，好可能會選擇離隊。最令球迷錯愕嘅係，葡萄牙中場貝拿度施華似乎亦去意已決，巴黎聖日耳門(PSG)將佢列為頭號目標，而且雙方斟介已超過半年時間，曼城雖然唔願意放人，但如果PSG開出巨額轉會費，曼城亦會畀貝拿度施華完成轉會心願。

有網民發現派對期間出現有趣一幕，基亞利殊喺巡遊巴士內向住貝拿度施華雙手「合十」講：「請你唔好離開。」但背向鏡頭嘅貝拿度施華就做出搖頭動作。消息指曼城已傾掂車路士中場高華錫加盟，而效力RB萊比錫嘅中堅加華度爾就係下一個目標。