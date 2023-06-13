麥巴比證實拒絕續約　PSG即時掛牌

基利安麥巴比轉會鬧劇再度展開！上年夏天戲劇性拒絕皇家馬德里，突然同巴黎聖日耳門(PSG)續約2+1年後，麥巴比日前去信球會證實唔會啟動續約1年條款，意味呢位法國國腳明年將會回復自由身。法國媒體透露，PSG肯定唔會畀麥巴比免費離隊，意味今個夏天好可能將佢賣走，球會已將麥巴比即時掛牌！

麥巴比上年同PSG續約2年(至2024年)，另有1年續約條款，但決定權係喺麥巴比手上，雖然呢1年條款會包含巨額獎金，但麥巴比近日就向PSG發出書信，證實唔會啟動呢個條款，下季會回復自由身。據轉會權威Fabrizio Romano報道，PSG對此非常憤怒，而且續約條款喺8月開始就無效，麥巴比唔需要高調出信表明「唔續約」。

消息指PSG依家嘅立場非常明確，麥巴比一係續約、一係就今個夏天即刻離隊，PSG唔會容許麥巴比明年免費離隊嘅情況出現，隨住麥巴比出信表明唔會續約，球隊亦即刻將佢掛牌。皇家馬德里、利物浦過去都傳出對麥巴比好有興趣，但未知依家收購計劃有冇改變。