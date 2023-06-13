苦等21年！ATP男子職業賽回歸香港　

闊別廿載的ATP男子職業網球賽重回香港！ATP官網周二(13日)宣布這個令香港球迷超興奮的消息，並落實於2024年元旦開打，預計多位頂級名將來港爭逐，為年度首項大滿貫的澳洲網球公開賽作熱身。

今次將舉辦ATP巡迴賽250級賽事，而作為擁有者的IMG將過去5年在印度舉辦的賽事移師到香港，賽期已落實於明年1月1至7日在維園網球場上演，總獎金超過65萬美元；而ATP男子職業賽自2002年在香港告別之後，苦等了21年再重回維園網球場，過去於1990至2002年舉辦期間，多位昔日網壇巨星都曾出席，包括贏過三屆冠軍的美國華裔名宿張德培、森柏斯、阿加斯、碧加、沙芬、古爾頓、華夫達、費拉羅及莫亞等，位位皆是殿堂級名將。

中國香港網球總會會長莫君逸表示:「疫情下發生了很多變化，網壇亦希望盡一分力，令香港重回世界軌道，而我們多年來舉辦女子職業賽，一直都希望找緊機會再辦男子職業賽，達到更全面。」他透露賽事未來５年都會在港舉辦，然而爭取重回香港亦花了幾年的時間，「我們幾年前已經不斷找機會，很多謝IMG，而爭取期間又遇上疫情，的確有不少挑戰，希望消息令球迷興奮，讓大眾關注之餘，可助本地網球有更好的發展，啟發更多潛質青少年考慮成為職業球手。」賽事詳情，有關方面稍後再作公布。

雖然距離賽事還有一段時間，但相信不乏網壇名將來港參賽，皆因香港的賽期正好是網壇

新賽季的開始，加上一眾職業球手要為1月的澳網作準備，期待有更多TOP10的球手來港爭逐。