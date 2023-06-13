金塊奪隊史首冠　祖傑當選FMVP

花了47年，金塊今日（13日）終於捧起首座NBA總冠軍。「小丑」祖傑豪取28分16籃板，帶領金塊以94：89擊敗熱火，場數4：1贏下冠軍之餘，毫無懸念當選總決賽最有價值球員（FMVP）：「任務完成，我們可以回家了！」

金塊帶著3：1回到丹佛主場，開局打出12：0的攻勢，但熱火中鋒艾迪巴約展現鬥心，單節豪取14分6籃板，更讓祖傑吞下兩犯，不得不退下火線，領先24：22。金塊群龍無首下失誤連連，連艾朗哥頓和梅利也陷入犯規麻煩。相反鄧肯羅賓遜由板櫈殺出，老將羅利連入兩球三分，為熱火拉開51：44。

祖傑上半場只有9分，第三節宣告「小丑」回歸，運用與身高不符的靈活步法攻入9分，加上米高波特內外開弓，反超前70：68，但羅利轟入三分止血，為熱火保住1分優勢。進入決勝節，祖傑和梅利雙劍合璧，再次反超前86：79。熱火試圖上演「黑八奇蹟」，前三節只有8分的占美畢拿，在3分鐘內狂轟13分，硬生生扳回89：88，但終究未能成功。布朗補籃，波普關鍵偷波，讓金塊有驚無險以94：89勝出，場數4：1奪得隊史首冠。

總決賽5場，祖傑場均取得30.2分14籃板7.2助攻，毫無懸念當選FMVP，是自2002年奧尼爾後，首次有中鋒獲得這個殊榮。他也成為史上選秀順位最低的FMVP，於2014年選秀第2輪、第41位獲選。