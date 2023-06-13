塞納河前拍威水相　祖高域想挑戰54年來紀錄

剛奪法網冠軍兼寫下歷史性「23貫」的塞爾維亞球王祖高域，周一帶着冠軍獎盃走到巴黎塞納河拍攝勝利相片，他將挑戰另一個歷史，就是爭取成為54年來首位單季包攬四大滿貫的第1人。

36歲的祖高域走到塞納河附近，以埃菲爾鐵塔為背景，捧着珍貴戰利品興奮地擺Pose，沿途吸引不少公眾及球迷圍觀，並向這位盟主送上祝賀。祖高域先後於2016、2021年及今年三度奪得法網錦標，亦令他成為唯一在四大滿貫均可贏得3次或上的球員，他於08年首奪澳網，並累計10屆冠軍，而溫網7次及美網3次。

「感覺很自豪，但很疲倦，需要一段時間休息一下，然而這幾星期很奇妙。」祖高域再回味奪標的時刻，並對今季暫時的表現很滿意:「今年已奪得兩項大滿貫，當然未來的繼續成功更好，而法網是四大滿貫中最困難，整個旅程都是困難，但我們都能忍受，所以大家都很自豪。」

祖高域下一個挑戰就是要爭取成為54年來，首位一年內包攬四大滿貫冠軍的球手；在男子網壇上自從1969年利華之後，至今無人做到單季贏盡四大滿貫的紀錄，而目前祖高域已在今年贏得澳網及法網，爭取新紀錄已完成了一半，面對7月3日展開的溫網，他也是賽事的奪標大熱。