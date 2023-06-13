【越南直擊】港隊無懼雷雨首操　安帥望外流兵擔大旗

香港足球代表隊於周二（13日）早上抵達越南，並隨即於同日下午進行操練，為周四（15日）對越南代表隊的國際友誼賽作準備。雖然訓練期間要面對惡劣天氣，但大軍沒有停止訓練，主教練莊恩安達臣表示要讓球員適應在極端環境下作賽，並期待幾位外流兵，能在今場友賽擔起重責。

港隊飛抵越南河內後，轉乘巴士到達今次比賽城市海防。大軍下午稍作休整後，隨即進行抵埗後的首課操練。是日港隊獲安排在當地球隊海防FC的訓練場地進行操練，球場四周非常空曠，設施亦較為簡陋。是日當地天氣不穩，訓練期間天色驟變，球場周圍雷雨交加，暴雨一度令球員難以睜開雙眼，但球隊操練未有因惡劣天氣而腰斬，對此安帥表示：「預計呢幾日都會係咁，代表隊練波機會唔多，所以我哋需要堅持。」

球隊是日主要進行分隊攻防演練，有傷在身的茹子楠去到後段未能堅持訓練，需坐在場邊休息。安帥續指希望在今次國際賽期，令港隊進攻表現有所提升：「由上周起我哋專注改善進攻，希望喺進攻期間踢得更具侵略性，之前對新加坡同馬來西亞我哋都製造咗唔少機會，但要贏波我哋首先入波，希望情況喺嚟緊兩場有改善。」安帥就指出幾位效力內地聯賽的球員，會在今次友賽繼續獲得重用，並希望他們能夠擔大旗：「比起3月國際賽期，佢哋依家正值季中，相信狀態要比其他球員更好。」