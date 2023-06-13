熱刺新帥亞洲尋寶　睇中「新孫興民」

熱刺今夏任命普斯迪高路出任新主帥，佢喺些路迪重用多位日本外援，嚟到熱刺亦準備照辦煮碗，喺亞洲尋寶，消息指普斯迪高路睇中有「新孫興民」之稱嘅南韓U20進攻球員姜盛鎮，如果成事，姜盛鎮同正版孫興民一齊征戰英超都幾有趣。

普斯迪高路執教些路迪期間，重用古橋亨梧、前田大然、旗手怜央等日本外援，佢過檔熱刺後，立即向主席利維提出收購姜盛鎮，消息指由於價錢平，利維已經開綠燈，並鼓勵普斯迪高路在亞洲物色更多有潛質球員。

《teamTALK》報道，多年前孫興民曾向熱刺推薦金玟哉，當時主帥摩連奴亦贊成，轉會費只須500萬歐元，但遭利維否決，今季金玟哉協助拿玻里在意甲奪冠，成為亞洲天王之一，身價升到6000萬歐元，有過上次經驗，利維唔會再錯過執平貨機會。

姜盛鎮最近代表南韓U20出席世青盃，協助球隊打入4強，取得殿軍，佢現時效力FC首爾，3季上陣57場入3球，仍在成長階段，呢個年齡去英超落班，到時有孫興民幫佢適應，絕對係好事。