曼聯今夏第一簽　金玟哉7.1加盟

曼聯今夏第一簽敲定，根據英國及意大利主要媒體報道，紅魔鬼已經落實簽入拿玻里中堅金玟哉，據悉呢位26歲南韓國腳轉會費高達5,100萬鎊(約5億港元)，成為史上最高身價亞洲球員，「金仔」將於7月1日正式成「魔」。

曼聯計劃收購金玟哉已經傳咗一段日子，英國《太陽報》指紅魔鬼終於同拿玻里達成交易協議，呢位身高1米90嘅高大後衞亦已接受曼聯開出嘅個人待遇條件，包括900萬鎊(約8,900萬港元)年薪，由於意甲夏季轉會市場將於7月1日開啟，所以金玟哉要等到下月先至會同紅魔鬼簽約。

金玟哉球員生涯可以話係一個「勵志故事」，佢效力南韓球隊全北汽車期間嶄露頭角，2019年加盟中超球隊北京國安，憑出色表現，當時已經吸引英超「倫敦雙雄」阿仙奴同熱刺注意，其中熱刺更幾乎簽入佢。

不過，「金仔」卻戲劇性2年前去土耳其搵食，加盟費倫巴治，上年夏天轉投拿玻里，剛過去意甲球季上陣35場，並有2球進帳，協助球隊相隔33年再嘗意甲冠軍滋味，並當選今季意甲最佳防守球員，亦係拿玻里打入歐聯8強嘅功臣，金玟哉亦為南韓國家隊上陣49場入3球。

金玟哉人氣急升之後，獲得曼聯、巴黎聖日耳門、紐卡素等勁旅垂青，拿玻里亦曾提出同佢續約，但紅魔鬼積極遊說「金仔」加盟，皆因球隊中堅位置不穩，隊長哈利馬古尼表現差，淪為後備，華拉尼經常受傷，導致不時需要左閘勞基梳爾客串中堅，曼聯簽入金玟哉之後，可以鞏固防線實力。

此外，曼聯領隊坦哈格表明唔會出售另1位中堅域陀連迪路夫，意味簽入金玟哉後，紅魔鬼將擁有5位中堅，進一步增加哈利馬古尼離隊嘅可能性，盛傳熱刺、巴黎聖日耳門都有興趣簽入呢位30歲英格蘭國腳。