紅魔鬼狂掃貨　計劃打包利華孖寶

謝利美費林邦(左)及穆沙戴亞比(右)今季表現出色。(Getty Images)

曼聯增兵工作一浪接一浪，繼敲定簽拿玻里中堅金玟哉之後，下一步準備收購利華古遜「邊路孖寶」穆沙戴亞比、謝利美費林邦，根據英國《每日郵報》，呢支德甲勁旅已經為出售2人開綠燈，佢哋有望一齊成「魔」。

曼聯領隊坦哈格一直有意簽入右後衞，並睇中荷蘭同胞謝利美費林邦，呢位22歲新星以助攻力強見稱，剛過去德甲球季上陣34場入8球及7次助攻，竟然成為利華古遜次席射手，僅比翼鋒穆沙戴亞比少入1球。謝利美費林邦曾於曼城青年軍受訓9年，亦效力過蘇超球隊些路迪，佢早前暗示有意重返英格蘭搵食，同坦哈格眉來眼去，似乎非常有興奮成「魔」。

至於23歲嘅穆沙戴亞比今季德甲入9球及8次助攻，早已盛傳阿仙奴同紐卡素想收購呢位法國國腳，曼聯現時亦加入爭奪，皆因陣中2位翼鋒安東尼馬菲奧斯、查頓辛祖表現令人失望，其中查頓辛祖更可能被出售，所以坦哈格希望簽入穆沙戴亞比，提升球隊攻力。

穆沙戴亞比、謝利美費林邦同樣只剩下2年合約，並無意續約，所以利華古遜準備出售佢哋，當中將穆沙戴亞比標價為6,500萬鎊(約6.4億港元)，至於謝利美費林邦身價比較低，如果曼聯要一次過「打包」帶走2人，估計需要支付超過1億鎊轉會費。