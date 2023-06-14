基治奧斯復出即出局　出戰溫網有隱憂

去年溫網亞軍的澳洲名將基治奧斯，因傷缺席球場7個月，周二復出遇上沉痛打擊，他於斯圖加特網賽以直落兩盤不敵中國的吳易丙，首圈出局，面對今屆溫網有隱憂。

隨着祖高域高舉法網冠軍奬盃之後，網球草地賽季緊接展開，但「壞孩子」基治奧斯的傷患仍然令人擔心，他在第二盤的發球已不太順暢，4個發球雙錯誤，而第3局他更跟團隊表示:「每打一分我都感覺到膝蓋。」隨後更爆出:「我不能沒痛地行走。」並用雙手抱着頭，似乎感到傷患有點不對勁；最終他於68分鐘以5比7、3比6負於吳易丙，首圈出局。

這位世界排名已降至25位的澳洲名將，賽後在個人社交平台帖文:「我的粉絲們請給我多點耐性，今天回到球場的過程中，可能令你們感到困難，我需要多一點時間，希望重回賽場可以做好一點。」這是基治奧斯自去年10月後首場巡迴賽的賽事，而他12月曾於沙特的一項表演賽亮相。

至於42歲的前世界「一姐」V威廉絲在荷蘭的Libema公開賽，以6比3、6比7(3比6)、2比6不敵17歲的瑞士小將納芙（Celine Naef），遇上「一輪遊」。