曼聯股價爆升近14%　帶挈股民賺大錢

傳出卡塔爾財團即將公布成功收購曼聯之後，刺激喺美國紐約交易所上市嘅曼聯股價於當地時間周二(13日)急升近14%，自從格拉沙家族上年11月宣布計劃將紅魔鬼賣盤後，曼聯股價已累積升近1倍，帶挈唔少股民賺大錢。

卡塔爾「官二代」謝克阿勒薩尼同英國富商拉特克利夫，經過5輪競投後，卡塔爾媒體《Al-Watan》突然爆出，謝克阿勒薩尼已經勝出，即將完成收購紅魔鬼，由於《Al-Watan》屬於謝克阿勒薩尼嘅爸爸旗下公司，被認為消息可靠，結果刺激曼聯股價急升，盤前交易一度升超過30%，開市後升勢回順，最終收市升13.76%。

格拉沙家族上年11月宣布紅魔鬼賣盤前，曼聯每股價只有12美元，但美國時間周二(13日)收市價已達22.9美元，升幅近1倍，市值超過37億美元(約290億港元)。謝克阿勒薩尼透過旗下「92基金」收購曼聯，據悉出價63億美元(約493億港元)，換言之現時股價仍然有相當大折讓，一旦賣盤成功，隨時會再大升。

不過，「92基金」發表聲明，否認已成功收購曼聯，一切結果仍未有定案，所以投資者切勿胡亂高追曼聯股票。