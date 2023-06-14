彈出彈入　麥巴比：我下季仍留效PSG

爆出基利安麥巴比拒絕同巴黎聖日耳門(PSG)續約之後，盛傳呢支法甲豪門將於今夏出售佢，以免明夏約滿人財兩失。不過，麥巴比喺社交網發文，表示下季仍然會留隊，似乎想留番一條後路。

據悉基利安麥巴比通知會方，拒絕啟動續約1年條款，意味呢位24歲法國射手可於明夏自由身離隊，PSG當然唔想眼白白見財化水，計劃提早今夏出售麥巴比，開價2億美元(約15.6億港元)，皇馬、曼聯成為潛在買家。

由於消息愈演愈烈，麥巴比出來澄清，喺社交網轉載一篇有關於佢想今夏加盟皇馬嘅報道，然後話：「我已經講過，下季仍然會留喺PSG，我喺呢度過得好開心。」

麥巴比接受《米蘭體育報》訪問時，亦表示冇講過想離隊：「我從來冇話要加盟皇馬或者離隊，我只係通知會方，唔會啟動續約1年條款，亦冇傾過續約問題。」至於麥巴比既唔續約，又聲稱無意離隊，可能想把握最後1年合約時間，同PSG討價還價，爭取更佳待遇，甚至更大權力。不過，PSG恐怕唔會坐以待斃，仍有可能先下手為強，今夏出售麥巴比。