連發9條動態賀祖傑　祖高域：幾時打場波？

繼祖高域在法網奪冠創下生涯「23貫」歷史紀錄，再有祖傑協助金塊奪得隊史首冠兼榮膺FMVP，塞爾維亞這兩天相信是全世界最興奮的國家，而祖高域更連發9條限時動態祝賀老友祖傑，並約戰網球比併。

這兩位體壇巨星不單是同鄉，綽號也同是「Joker」(小丑)，二人私交甚篤，周日祖高域贏得法網後，正在爭逐NBA總決賽的祖傑也不忘向老友連發幾則動態祝賀。而兩日後祖傑奪得NBA總冠軍兼當選總決賽最有價值球員，祖高域更加倍回禮，發出9條動態，當中有一張圖是他倆的合體照，又一張是祖傑策騎的照片，更有意思是祖高域將他們小時候的照片，兩人都拿着網球拍，相當可愛，並寫着：「我們幾時打一場網球?」可見兩位同鄉交情要好。

二人最近公開接受訪問時互相大讚對方，祖高域直言:「沒有人能做到他（祖傑）現在所做的事，他絕對是世界上最好的籃球員，我會為他喝采，整個塞爾維亞都會為他感到自豪。」至於祖傑則為祖高域是塞國的代表人物，「他是在一個大場面代表塞爾維亞，幾乎是塞爾維亞的代表人物，也是所有塞爾維亞孩子的偶像，不只是球場的成就，還有他場外的基金會所做的公益。」祖傑補充:「我想成為跟他一樣，但我沒有資格跟他相比。」塞爾維亞的人口只有660萬，一直最受歡迎的運動是足球，不過，隨着這兩天「雙祖」的成績，可能會有改變。

此外，NBA官方公布了今年季後賽的收視率創5年來新高，而總決賽平均收視為1164萬，突然了1100萬大關，當中G5達1380萬人次，最後幾分鐘更曾達到1788.3萬難怪金塊隊記Harrison Wind在個人Twitter招積留言:「我哋唔需要湖人。」