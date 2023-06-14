區天駿奪GT賽比利時站冠軍　為24小時耐力賽壯行

香港賽車手區天駿（Antares）確定將出戰今年GT3賽事的年度重頭戲，比利時斯帕24小時耐力賽（24 Hours of Spa），比賽將在6月29日至7月2日間於賽車界殿堂斯帕賽道上演。這名港將日前在同一場地上奪得國際GT公開賽的組別冠軍，他於賽前剛完成斯帕24小時賽的兩天官方測試，令他和隊友於這場賽事上更為得心應手，亦成為他們出戰24小時大賽前的最佳備戰。Antares本季轉投Huber Motorsport參賽，他們的30號保時捷911 GT3 R (992)戰車狀態正佳，車隊已為接下來的大賽挑戰做好充分準備。

區天駿在去年的斯帕24小時賽因意外退賽，今年他捲土重來再度參賽，望能取得好成績。他將與三名隊友組隊參加銅盃組別（Bronze Cup），當中包括保時捷廠隊的意大利車手 Matteo Cairoli，以及另外兩名德國車手Jannes Fittje 及 Dennis Fetzer。這四人組合早前已進行為期兩天的測試，以熟習配備全新升級的保時捷911 GT3 R 戰車。這部992型號的升級版賽車對Antares來說是個新挑戰，他需要花時間去學習以及適應。他所屬的Huber Motorsport亦於測試上成功收集重要的測試數據，有助調整出最合適的比賽戰車。

為了準備這場24小時大賽，區天駿與Matteo Cairoli於早前參加國際GT公開賽的比利時站賽事，比賽場地跟斯帕大賽一樣是長達7公里的斯帕賽道。兩人從排位賽開始已有極佳的表現，成為Pro-Am組別當中最快的一份子。他們最終駕駛30號保時捷戰車於排位賽上取得全場第9位，組別第2位的名次。在140分鐘的正式比賽上，取得有利的起步位置。正賽上負責起步的Antares，於第5排的他與全場42部賽車一同出發。他成功避開起步後的意外，在數次黃旗期間仍能保持在有利位置，直至交棒到隊友Matteo Cairoli手中。Matteo Cairoli 接力後表現出色，成功超越對手取得組別領先位置，並看似有力挑戰全場總冠軍。

車隊在背後付出的努力，亦有助兩位車手取得佳績。他們因為在進站過程中曾出現些小問題，以及計時器出錯，最終獲得全場第4名，與頒獎台僅擦身而過。儘管如此，這場Pro-Am組別勝利為整支Huber Motorsport車隊出戰斯帕24小時耐力賽打下強心針，因為他們擁有可信賴的車手以及一部可挑戰勝利的新戰車。Antares 亦成功通過這場比賽來備戰，積極提升狀態，迎接他個人第4度挑戰斯帕24小時耐力賽。