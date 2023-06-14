美斯訪華爆料：我唔會踢下屆世界盃

世界盃冠軍阿根廷訪華，將於周四(15日)晚上8點喺北京踢國際熱身賽對澳洲，已經第7次訪華嘅球王美斯賽前接受內媒專訪，表明已經無欲無求，唔會踢下屆世界盃，至於可唔可以獲得今年金球獎亦無所謂。

美斯將於6月24日踏入36歲，被問到會唔會為阿根廷出戰3年後世界盃進行衞冕，佢話：「就好似我之前咁講，應該唔會參加下屆世界盃，見步行步啦，原則上唔會再踢。」

美斯被視為今年金球獎大熱人選，佢對於能否第8次獲此殊榮就話：「我職業生涯來到呢個時間，個人獎項已經唔重要，以前一直最重視世界盃，因為我冇捧過，我再次強調，集體榮譽超越個人榮譽，如果獲得第8個金球獎，當然係好事，如果冇份得獎，亦無所謂。」今年金球獎將於10月30日公布，估計屬於美斯同曼城射手艾寧夏蘭特之爭。

另外，美斯透露仍然同昔日巴塞隆拿恩師哥迪奧拿保持良好關係，大讚佢率領曼城奪得歐聯冠軍，再次展現偉大主帥本色，至於美斯就話仲未考慮掛靴之後做教練。