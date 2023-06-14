顏丙濤為賭波公開道歉：對不起，我錯了

世界桌球總會上周對10位涉賭波的中國球手，已作出判罰，由20個月到終身禁賽不等，時隔近一星期之後，曾奪大師賽冠軍的顏丙濤發出道歉聲明，表示「每天都在悔恨中度過」。

據世界桌球總會的詳細報告中顯示，顏丙濤承認所有包括兩大項及五小項指控，當中涉打假波4場，最早一次追溯到2016年，當時顏丙濤年僅16歲，但考慮初犯時年紀尚輕，且受李行影響及提早認罪，所以原本判罰7年半禁賽，減至禁賽5年。

顏丙濤在判決後時隔近一星期後，在社交平台發出道歉聲明，「對於我的一些不成熟的想法造成今天無法挽回的局面，對不起，我錯了！」他在聲明強調熱愛桌球，是生命中的一部份，但自小放棄學業離鄉別井，16歲就獨自到英國，惟遇上以為可以信任的朋友，「無知的以為這只是維護朋友關係的一種方式，觸碰了職業運動員的禁區，參與了賭球。我為我的年少無知悔恨不已，也為當時愚蠢決定付出了沉痛的代價。」

他悔疚沒有聽從教練的教導，「成為一個好的球員根本是成為一個有道德底線的人」，自己的犯錯，到事情發生後收到一些球迷朋友的鼓勵，令他更慚愧，他坦言認真反思，重摘初心，並且將來對自己的要求更嚴格，「請大家給我一次機會，相信我可以以更好的狀態，更成熟的形象重返賽場。」顏丙濤將於2027年12月11日之後才有機會復出參賽，那時他將是28歲，能否重拾狀態則有待觀察。