盧卡古轉戰沙特？獲希拉爾提供天價人工

國際米蘭前鋒盧卡古喺歐聯決賽「阻礙」隊友入波，兼連番失機，成為輸波罪人，預料將被退貨，今夏借用期屆滿後，還番畀車路士，但車仔亦無意收回呢位比利時國腳，據悉沙特阿拉伯豪門希拉爾乘虛而入，向呢位30歲射手開出一份薪酬總值5,000萬歐元(約4.2億港元)2年合約，利誘佢加盟。

盧卡古今季為國米上陣37場僅入14球，相比佢首度效力呢支意甲勁旅期間，踢95場入64球有天壤之別，會方已無意留用佢。至於車路士早前宣布由普捷天奴接手領軍後，對於收回盧卡古，亦有保留，令佢前途成疑。

由於希拉爾爭取簽入美斯嘅計劃失敗，呢位阿根廷球王已加盟美職球隊國際邁亞密，惟有另尋星級前鋒，所以趁盧卡古面臨「失業」，開出天價人工吸引佢來投。若然成事，沙特聯賽將擁有3位神鋒C朗、賓施馬、盧卡古。

不過，據悉盧卡古唔想去沙特阿拉伯搵食，就算被國際米蘭、車路士放棄，都仍然希望加盟歐洲5大聯賽其他球隊。