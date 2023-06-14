香港隊　安帥透露勞烈斯勢因傷缺陣對越南

【林卓臻越南直擊】香港足球代表隊周四（14日）將作客與越南進行友賽，主教練莊恩安達臣周三（13日）在球員陳俊樂陪同下，齊齊出席賽前記者會，其中安帥就透露勞烈斯及茹子楠兩名中超兵都有傷在身，今場上陣成疑，至於陳俊樂就承認港隊與越南在實力上存在差距，但仍希望在今場踢出教練部署。

為備戰6月兩場國際友誼賽，港隊召入4名在內地聯賽效力球員助陣，惟主教練莊恩安達臣交代軍情時，就透露勞烈斯及茹子楠都有傷在身：「勞烈斯效力嘅中超聯賽賽程頻密，佢歸隊嘅時候已經有傷在身，今場或者踢唔到，至於茹子楠嘅情況雖然有好轉，但應該唔會出現喺正選大軍中，希望兩人喺主場對泰國一戰可以復出。」安帥透露過去一直有留意越南，並不忘大讚越南新帥杜斯亞：「杜斯亞喺歐洲、非洲及亞洲都教過波，有豐富執教經驗，我哋未知佢傾向咩踢法，無論如何我哋都會搵出對策，希望港隊會更加專注做好自己，踢出我哋嘅風格。」

陪同安帥出席記招的陳俊樂，過往曾代表U隊及大港腳與越南交手，他表示對方有不少球員成功外流，加上一眾越南主力由青年軍開始一同練習，進步明顯，坦言越南用波能力較為優勝，盼望履行教練部署，以此牽制對手：「希望盡量畀多啲壓力對手，令佢哋冇咁易上腳，睇吓可唔可以令佢哋難啲適應。」「樂仔」對有機會為港隊出戰越南及泰國相當期待：「可以對到越南同泰國真係好正，因為唔係成日有機會同咁勁嘅球隊踢，希望可以令大家對『亞洲盃』做更好準備。」

越南新帥杜斯亞上任後，首次帶領一隊出戰，賽前記招吸引逾50名當地傳媒記者到場採訪。杜斯亞提到外流日職FC橫濱的阮公鳳、南韓球隊首爾依戀的阮文全，以及剛剛與法乙FC波城分手的「越南美斯」阮光海，都已經歸隊今場隨時候命，並形容3位主力戰意十足：「我感覺佢哋3人都好期待可以踢呢場波，呢樣係好重要，因為佢哋需要去適應全新嘅踢法。」今場面對港隊，他呼籲球員切勿鬆懈：「莊恩安達臣提到港隊世界足協排名低於越南，但足球唔齋係紙上談兵，我哋知道港隊已經獲得「亞洲盃」決賽周出線權，為咗備戰佢哋肯定會踢得好落力，所有我哋要盡全力，先可以交出好表現。」