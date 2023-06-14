4強大戰硬碰硬　荷蘭鬥格仔等睇入球騷

歐國聯4強大戰，東道主荷蘭迎戰克羅地亞。「無冕之王」荷蘭世盃後換帥，朗奴高文接過尹戈爾教鞭後雖然表現有所起伏，但今仗在主場球迷助威下勢必打高一皮波，「格仔兵團」克羅地亞攻擊力強兼且韌力驚人，遇上全攻全守嘅荷蘭隨時上演入球騷，加上橙軍近4仗全開3球或以上，入球大值得捧場。(周四凌晨2時45分開賽)

荷蘭去年世盃8強互射12碼不敵最終奪冠嘅阿根廷，老帥尹戈爾功成身退，然而重掌帥印嘅朗奴高文首仗即喺歐國外作客淨吞法國4蛋，幸好之後一仗隨即以3比0擊敗弱旅直布羅陀，穩住軍心；今次賽事荷蘭以主辦國身份出擊，入決賽係基本任務。

橙軍今場人腳有唔少變動，包括重召比積路及路比治兩位世盃門將，又加入後衞保治文、中場祖爾華亞文等新血，不過今仗攻守兩線都有主力缺陣，首席射手迪比受傷落選，入球重責將由加普、韋格賀斯及韋拿杜姆等攻擊球員分擔，但後防大將馬菲斯迪歷特受傷缺陣，就會令防線不穩。

克羅地亞世盃前已完成換班，球隊僅餘莫迪歷、比列錫及杜馬高維達等幾位老將，利華高域、蘇達路、柏沙歷等新力量接棒，早前歐國外兩戰分別賽和威爾斯及擊敗土耳其，戰鬥力不斷上升，加華度爾受傷缺陣令防線有隱憂，不過佢哋就算作客都無懼同荷蘭對攻，預計入球必多，加上兩隊歷來兩次碰頭全開3球或以上，再追入球大。