蘇斯克查準備出山　有望執教李城

挪威名帥蘇斯克查自2021年11月被曼聯炒魷之後，一直未有教職，根據英國《太陽報》爆料，剛過去英超球季護級失敗嘅李斯特城，有意邀請「蘇B」領軍，希望佢協助球隊重返英超。

李斯特城今季英超排尾三，下季降落英冠比賽，季尾臨危受命接手領軍嘅甸恩史密夫已經離任，急需要聘請新領隊負責組軍工作，蘇斯克查、前車路士領隊樸達成為熱門人選，但由於樸達唔想執教英冠球隊，令「蘇B」入「城」機會大增。

事實上，蘇斯克查球員時代及教波生涯都曾於英格蘭搵食多年，對李斯特城有一定了解，加上佢本身教波能力並唔差，包括率領莫迪奪得2次挪超冠軍，執教曼聯期間，亦做過英超亞軍及打入歐霸盃決賽，李斯特城方面認為「蘇B」有能力拯救球隊。

值得一提，前曼聯看守領隊卡域克現時擔任英冠球隊米杜士堡領隊，取得升班附加賽資格，可惜被高雲地利淘汰，功虧一簣，如果蘇斯克查執教李斯特城，下季就有機會同昔日副手卡域克交鋒。