亞運新設iQFOil　香港滑浪風帆隊力爭獎牌

香港滑浪風帆代表隊周三（14日）於香港航海學校會見傳媒，分享杭州亞運備戰情況。今屆亞運新設iQFOil水翼滑浪風帆項目，將由去年的亞洲錦標賽男女冠軍得主鄭清然和馬君正出賽，至於RS:X板種將派出歐令揚和魏瑋恩出戰。

今屆亞運港隊將派出鄭清然、馬君正、歐令揚和魏瑋恩出戰，4名港將之中除馬君正之外，其餘都是第一次出戰亞運。巴黎奧運早前宣布滑浪風帆將轉用iQFOil板種，今屆亞運亦已新增此項目，首次代表香港出戰大型賽事的鄭清然感到相當興奮：「亞運延期後重新選拔，經過5年努力，終於可以出戰亞運，對運動員來說是個肯定，希望可以踏上頒獎台。」

2018年亞運RS:One混合賽銀牌得主馬君正，是隊中較早轉訓練iQFOil的運動員，她早於東京奧運資格賽期已開始訓練，去年於iQFOil亞錦賽奪得金牌。她透露，由於新板種比RS:X速度快一倍，為了帆板更穩定，不惜增磅10公斤：「今屆亞運感覺自己心態更成熟，新板種也是新機遇，希望比上次賽得更好。雖然我的體能、身高等不算突出，但我想用自己的故事鼓勵師弟，只要專注加強自己的強項，自然有信心改善弱項，成為一個更全面的選手。」

東京奧運代表鄭俊樑和陳晞文退役後加入港隊教練團，RS:X隊的魏瑋恩表示有不少得着：「疫情期間我們很少比賽機會，『晞文』除了會分享以往大賽經歷，也會落場和我們鬥『模擬賽』，為我們親身示範技術。」

港隊教練陳敬然表示，「iQFOil隊將於7月到法國馬賽出戰奧運測試賽，其後8月到荷蘭參加世錦賽，然後港隊會早兩星期到杭州準備亞運比賽。」他又透露，今屆亞運獲得香港大學機械工程系支持，到杭州實地考察測量，收集當地風向等資料，對備戰更有幫助。