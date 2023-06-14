世界女排聯賽　意大利輕取保加利亞

世界女排聯賽闊別四年重臨香港，周三（14日）輪到上季冠軍意大利登場，在妮華卡蘿豪取18分下，以3:0橫掃保加利亞，旗開得勝。

香港站有8支隊伍，包括中國、意大利、土耳其、波蘭、多明尼加共和國、荷蘭、加拿大和保加利亞參加。除了相隔四年來港的中國女排，最受矚目要數上季冠軍意大利。

意大利今季大換血，最有價值球員伊干奴因種族歧視退隊，於第一周賽事錄得1勝3負，世界排名跌到第4。面對排名16的保加利亞，意大利早段曾經落後，隊長施娜和副攻妮華卡蘿調整節奏，反勝25:17。妮華卡蘿身高1米79，但彈跳力驚人，多次扣殺得手，以25:19再下一城。第三局保加利亞積極反撲，但始終未能擋下妮華卡蘿強攻，這個23歲小將再添8分進帳，帶領意大利險勝25:23，直落3局拿下今站首勝。

妮華卡蘿全場攻下18分，包括15次扣殺、2次攔網和1次發球得分，連同第一周四場賽事，累積96分，於得分榜排名第4。「我很高興攻下18分，當我扣殺的時候感受到隊友支持，但有些地方必須做得更好，特別是防守。不過這只是第一場，我們還有空間調整。」妮華卡蘿總結。初次來港的她，受到球迷熱烈歡迎：「紅館四周都是觀眾，為你大聲打氣，感覺很溫暖。」

隊長施娜貢獻10分，她亦對紅館氣氛讚譽有加：「超開心來到這裏，你可以感受到觀眾真的享受排球。場館幾乎沒有一刻是安靜的，他們會為每一隊打氣。」意大利今季暫錄2勝3負，施娜稱球隊有超過一半的新人，尚要時間磨合，但有信心再次打入決賽。意大利將於周日（18日）迎戰勁敵中國，妮華卡蘿表示期待：「對中國是一場大戰，場館一定會爆滿。我們會竭盡全力，目標一定是贏。」