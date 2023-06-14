香港隊　U22長途機後首操　司徒Sir ：球場有怪風

將於周四（15日）作客出戰對塔吉克斯坦首場友賽的港隊U22 ，周三（14日）晚上展開抵埗後首課操練，主教練司徒文俊指經過長途機後，訓練內容相對簡單，又透露球場出現怪風影響備戰。（周四晚上8時30分開賽）

港隊U22大軍周二（13日）凌晨啟程前往塔吉克斯坦，經歷在南韓、阿拉木圖及哈薩克3次轉機後，同日晚上才抵達當地。23名球員稍作休息後，周三晚上隨即展開首課操練，主教練司徒文俊在收操後，表示今次訓練內容相對簡單：「經過比較長旅途，第一課訓練偏向帶氧為主，等佢哋身體狀況盡快調整好。」

除此之外，「司徒Sir」又透露球隊於今課操練未能「踩草」，對球隊備戰造成一定影響：「原定今日去比賽場地，但開完會臨出發前，先收到通知話要轉球場練波，場地舊之餘，又比較空曠、近機場，幾多怪風，都幾難練到嘢。」

對塔吉克斯坦的友賽一觸即發，「司徒Sir」表示透過賽前的資料搜集，知道對手整體實力不俗，盼港隊可以從中學習：「佢哋亞盃外列為第2檔次嘅球隊，特質係踢法體力化、行軍速度快同埋紀律性好強，對我哋屬於一次好大嘅考驗，希望展現到之前訓練成果。」不過球隊目前仍受傷兵困擾，「司徒Sir」提到陳潤潼、劉君正、羅焯熙及馬斐因有傷在身。今仗或先列後備。

港隊預計陣容圖 4-3-3

龐焯熙

黃靖揚 曾以行 梁祐維 宋紘毅

鄭進泓 余在言 趙聡悟

黃皓雋 劉家喬 何家智