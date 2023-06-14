費度：洛杉磯誓報大敗之仇

雙方上周末的對碰，侯斯頓戴拿模主場以4比0大勝FC洛杉磯，所以今仗兩軍再度交鋒，FC洛杉磯的表現需要作出重大改善才可。

我認為FC洛杉磯其中一個最大的問題，就是他們未能應付侯斯頓左路的攻勢。4個入球中有3球，包括12碼侵犯對手的位置也是在這個區域發生，球隊的防守表現錯漏百出。

侯斯頓陣中的尼爾遜昆路尼斯於左路表現出色，多次強攻FC洛杉磯的防線，我認為他今仗將再一次成為危險人物。另外，我也對卡拉斯基拿的表現相當深刻，他控球在腳時表現淡定，為球隊提供強大的創造力。

FC洛杉磯可取之處是於下半場早段失了一個12碼罰球之前，其實跟對手侯斯頓的控球百分比及製造出來的入球機會次數不遑多讓。

但如今FC洛杉磯近5場於各項賽事未嘗一勝，當中場更加有4場未能取得入球。球隊首席射手丹尼斯布安加近況低迷，而卡路士韋拿最近也未能交出具效率的表現，這正是球隊近況成績低迷的兩個主要原因。

據報領隊捷雲杜路現正應徵美國國家隊主教練一職，或許令到他出現了分心的情況，而球隊不幸地也出現傷兵潮。

然而，FC洛杉磯依然處於西岸第3位兼少踢數場聯賽，所以形勢上未算太差。球隊上仗以0比4被侯斯頓大炒而回將感到不快，我認為他們誓要一報大敗之仇，所以預計今仗FC洛杉磯將可成功復仇，重返勝軌。