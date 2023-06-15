直播藍綠季前賽　香港東方籃球慈善賽迎戰滿貫　

「2023香港東方籃球慈善賽」周四晚（15日）假修頓場館舉行，應屆ABL總冠軍香港東方將與甲一勁旅滿貫交鋒，這是自去年10月聯賽後、8個月來兩軍再次碰頭，激戰可期。（HKJCJSR 香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃 Youtube & FB、睇體ontv Sports FB及on.cc東網周四晚7時30分直播）

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香港東方今季陣容鼎盛，3月於東南亞職業籃球邀請賽（ABL）勇奪冠軍，令人期待他們在本地銀牌及聯賽的表現。來自加拿大的中鋒麥洛連由南青轉投東方後，產生良好化學作用，ABL場均貢獻「雙雙」數據，並勇奪「最佳防守球員」。曾效力南華的基拔由歐洲聯賽回流，大賽經驗豐富加上機動性強，同樣勝任球隊得分主力，兩人可謂東方在甲一爭標的重要拼圖。

ABL王者不斷進步

完成ABL後，香港東方5月展開「中國之旅」，於青島國信籃球訓練基地和中國籃球隊進行兩場友誼賽，取得1勝1負。其後，球隊亦在「榮浩盃籃球對抗賽」及「恩來盃邀請賽」，先後以90比79及90比71擊敗NBL球隊安徽文一，足見香港東方於ABL後成長不少。相對其他甲一球隊，東方於休季期間累積更多比賽經驗，有望於今場慈善賽展現成果。

另外，香港東方上周公布前建龍飛馬小前鋒朱梓鎔及旭暉得分後衞黃浩賢加盟，兩人日前亦亮相於香港三人聯賽。朱梓鎔2019年隨建龍升班，上季協助球隊以第5名成功打入季後賽，完季後他決定在籃球路上尋求突破，最終加盟職業隊香港東方。

突破能力較強的朱梓鎔來到新隊將改變打法，他說：「以往可能持球時間較多，由我突破分球或得分，但我在這裏需要更專注防守工作。另外，外投能力和體能亦需加強。」他表示，希望趁年輕嘗試走職業籃球員之路：「我知道出場時間可能變少，但這裏有更多學習機會，而且可能有機會打其他比賽，我想趁自己身體條件許可下，盡量見識多一點、挑戰極限。」東方於三人賽小組賽止步，朱梓鎔稱三人賽「未齊腳」，未能反映球隊真正實力，期待慈善賽為球迷帶來更佳表現。

滿貫寶島教練首仗掌兵符

滿貫上季榮膺常規賽一哥，但季後賽表現失準，奪季而回。休季期間，滿貫大刀闊斧換血，由台灣教練徐仲毅接掌帥印，又增添5個新兵，包括曾效力東方的李琪。這次慈善賽可謂季前閱兵，也是這個頂尖射手的倒戈戰。

滿貫教練團大換血，由徐仲毅領軍，配搭助理教練張峻庭和陳承謙。徐仲毅年僅33歲，已有10年教練資歷，曾擔任SBL高雄九太科技和台灣啤酒教練，是SBL史上最年輕的主帥。滿貫並非第一支聘請台灣教練的甲一球隊，漢友於2019年找來顏行書執教，升班首季僅次於「Big 4」，獲得第5名。徐仲毅會為滿貫帶來什麼改變，是貫徹台灣快狠準的球風，還是防守為先，可藉著這次慈善賽一睹為快。

球員方面，滿貫有多個新兵，包括李琪、楊子豐、蕭瑋耀及葉俊鋒，而甲二年輕球員陳偉邦今仗慈善賽亦會列陣。李琪去年底離開東方，卸下職業身份，但決心不變：「雖然沒打職業，但我依然熱愛籃球，目標不變，都是冠軍。」改披滿貫球衣，他希望分擔蔡再懃進攻壓力：「開季前有差不多9個月時間，大家已準備好。我和新隊友磨合不錯，相信有我在，可以分擔阿懃的壓力。」

談到新教練徐仲毅，李琪認為他的要求頗高：「他和我跟過的職業教練要求相似，都是某個時間內高度集中，打法強調機動性，並落力防守。」他指目前滿貫一星期練習三日，球隊逐漸適應新打法，但相信要經歷實戰，至季中才知道「work唔work」。

至於其餘4人，楊子豐曾效力南青，蕭瑋耀和葉俊鋒效力甲二安青和荃灣，後者亦是2019年學界精英賽MVP。就讀拔萃男書院的陳偉邦則是培訓球員，只於慈善賽上陣。滿貫以全華班應戰，待真正開季，相信陳偉邦的空缺會由外援頂上。

吳毅豪率領ＪＳＲ學員聲音導航

今場籃球慈善賽獲得「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」資助，為廣大籃球迷提供免費網上直播，而一班第十屆JSR學生，亦會由星級評述導師吳毅豪（上圖左）帶領下擔任「講波佬」及「戰地記者」送上最快、最新資訊！

在過去9屆計劃擔任評述導師的「Patrick Sir」吳毅豪，對於指導同學相當有經驗，他亦於賽前為學生們提供「錦囊」：「首先當然要了解籃球基本規則，要仔細閱讀賽制、規例『天書』。亦由於球賽節奏快，最好於賽前熟讀球員名單，這樣就可以避免講波時只顧低頭看球員名單而錯過了重要時刻！其次就要在講波時注意咬字是否清晰，亦不用講得太急、太快，最緊要不用擔心講錯而影響往後評述，因為第一次表現若有不足，是情有可原的。」

盡情享受分享講波心得

除了個人注意事項，「Patrick Sir」亦指出講波是一件團隊合作的事，必須與拍檔有充分默契：「拍檔之間要有手勢、眼神交流，例如想發言前要舉手示意，避免出現『疊聲』這些不專業事情發生。與此同時，可利用拍檔在場邊記下的數據作出分析，增加評述內容質量。不過，最重要是享受過程，因為這些機會相當難得，要感恩JSR計劃為大家提供一個實習機會及平台。」