克羅地亞首入歐國聯決賽　爭逐史上第1冠！

克羅地亞再創佳績！周四(15日)凌晨歐國聯4強大戰，克羅地亞作客東道主荷蘭，戲劇性喺加時反勝4比2晉級，首次殺入歐國聯決賽。克羅地亞喺2018年世盃決賽飲恨、去年世盃亦拎到季軍，今次決賽將會對西班牙或意大利，今場當選最佳球員嘅莫迪歷，期望喺退役前一嘗捧盃滋味。

克羅地亞今場繼續用「黃金一代」老將掛帥，37歲嘅莫迪歷係中場核心、31歲前鋒卡馬歷、34歲嘅比列錫、30歲嘅波索域等悉數正選，面對用咗唔少新人嘅荷蘭，上半場踢成均勢，不過荷蘭喺34分鐘就搵到缺口，當耶爾馬倫勁射先開紀錄。

換邊後克羅地亞發力，莫迪歷54分鐘搶走加普腳下球後殺入禁區，加普情急下犯規輸12碼，卡馬歷操刀為克羅地亞追平；72分鐘柏沙歷再接應隊友傳中射入，為克羅地亞反超前2比1。以為荷蘭大勢已去，補時6分鐘路亞蘭治窩利抽入追成2比2。

打不死嘅克羅地亞喺加時愈踢愈有，般奴柏高域繼上年世盃8強加時射破巴西後，今場又喺禁區外狂抽入波，佢喺116分鐘再博到12碼，今次由莫迪歷操刀射成4比2鎖定勝局。克羅地亞歷史性殺入歐國聯決賽，1射1傳嘅莫迪歷亦獲選為今場最佳球員。

莫迪歷賽後表示：「除咗頭20分鐘，我哋踢出非常精彩嘅表現，如果決賽贏埋會係一個神奇嘅成就，但依家最重要係好好休息、好好準備決賽，如果可以為克羅地亞帶嚟史上首個冠軍，將會係夢境成真。」克羅地亞1994年先加入國際足協，喺世盃拎過1次亞軍(2018年)同2次季軍(1998年、2022年)。