車路士急散貨　曼聯、阿仙奴趁低吸納

車路士自美國班主保利上任後瘋狂買人，令球隊有薪酬爆煲兼人滿之患，據報要喺今個月內大清洗整靚盤數，達到符合財政公平條例目標。車路士急於散貨，曼聯同阿仙奴就準備趁低吸納，消息指曼聯首度開價4,000萬鎊(約3.96億港元)被拒，而阿仙奴亦希望收購德國國腳夏維斯。

曼聯領隊坦哈格視美臣蒙特為收購主要目標，由於呢位英格蘭球星只剩1年合約，車路士亦要被逼放人，不過「藍戰士」就要求7,000萬鎊(約6.93億港元)轉會費。據英國《太陽報》報道，曼聯知道車路士「等錢使」，所以首次開價只係4,000萬鎊，但已被車路士即時拒絕，消息指曼聯正準備第2次開價。

另外，阿仙奴亦打車路士球星夏維斯主意，雖然車仔同樣標價7,000萬鎊左右轉會費，但消息指阿仙奴有信心可以用較低價錢完成收購，目標價為6,000萬鎊(約5.94億港元)。報道指有2年合約嘅夏維斯拒絕續約下，車路士預意將價格稍作調整，轉會有機會成事。