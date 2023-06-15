上周挫世界冠軍增信心　加拿大VNL劍指決賽周

FIVA世界女排聯賽（VNL）周四（15日）續於香港體育館（紅館）舉行，加拿大憑雲莉琪和賀維合取28分，局數3:0力挫保加利亞，明日（16日）會對土耳其，力爭2連勝。

上站取得1勝3負的保加利亞昨日以0:3不敵意大利後，今日迎來首戰不敵中國的加拿大。加拿大上周於土耳其站取得2勝2負，其中以局數3:2擊敗應屆世界冠軍塞爾維亞一仗，為球迷帶來不少驚喜。

休戰一日的加拿大是日入局明顯較快，首局贏25:15。第2局加拿大延續強勢，開局打出5:0攻勢，主攻手賀維（Hillary Howe）此局貢獻8分，協助球隊以25:13大勝，奠下勝利基礎。

保加利亞球員體力急降，苦戰下仍未能挽回劣勢，加拿大第3局再贏25:15。今場加拿大兩名主攻手雲莉琪和賀維各得15及13分，保加利亞則以約丹露娃以9分居首。加拿大明日（16日）對土耳其，力爭2連勝，至於保加利亞將於明晚8時30分大戰中國。

賽後加拿大隊與球迷互動，大送簽名排球，即將25歲生日的賀維大讚：「香港是個美麗的城市，明日對土耳其如能再下一城，將會是一份美好的生日禮物！」

加拿大上周擊敗應屆世錦賽冠軍塞爾維亞，賀維該仗取得全場最高24分，成為贏球功臣，她說：「上周擊敗塞爾維亞為球隊增添很大信心，證明我們過去幾年努力沒有白費，可以和世界級球隊競爭。上季我們目標是留在VNL，我們每場都有進步，默契愈來好，今季我們目標肯定是打進決賽周，爭取奧運資格。」