飛鷹體育會創辦人鄭學來仙遊　一生貢獻籃壇圈中人紛悼念

本地籃球資深教練、前香港籃球代表隊名將鄭學來先生於6月15日與世長辭，崇德校友飛鷹籃球隊今午發出公告，對鄭Sir的離世表示沉重哀悼，感激這位著名籃壇前輩對籃球的貢獻，而不少受鄭Sir薰陶及教導的球員紛紛表示悼念。

「飛鷹體育會創辦人、前香港籃球代表隊成員鄭學來先生已於6月15日在睡夢中安詳離世，享年69歲。 」崇德校友飛鷹籃球隊的公告表示，「鄭Sir一生熱愛籃球，無論是擔任香港籃球代表隊成員、球隊教練及推動本地籃球發展均成績斐然；並於九十年代開始一直義務擔任香港籃球總會訓練委員會主委及香港男女子籃球代表隊總教練多年，更成為香港籃球總會副主席直至榮休，其間培訓不少香港男女子代表隊球員，桃李滿門，對球壇貢獻良多。球場外鄭Sir是一位和藹長者，待人至善，與球員們亦師亦友，深得各方愛戴。如今鄭Sir驟然離去，球隊上下深表沉重。球會在此感謝球壇及各方好友懇切慰問，按照鄭sir及其家人意願，有關後事將由家人容後公告。 」

鄭Sir深得球圈人仕敬重，多位受教於他的晚輩於社交網上作出悼念，包括一眾福建及飛鷹的門生均感謝鄭Sir的指導，稱他是心目中最尊敬的教練。而前港隊代表、現任飛鷹教練呂楚威更是受到鄭Sir影響致深，「兩星期前我們還一起赴大陸集訓，所以今日早上得知他離去，覺得很突然。我15歲開始跟鄭Sir，他雖比較嚴格，當我們做得不好時，他有時會鬧我們，但我由細到大都知道他其實對我們着緊。」阿威哽咽說：「很感激鄭Sir給我們機會，『冇佢就冇今日嘅我』，我最難忘的是他對籃球的執著，令我知道籃球就是自己的生命。多謝他鼓勵我，擔起球隊的主力角色。」