英超公布新球季賽程　8.12開鑼般尼對曼城

英超官方周四(15日)公布2023/24年球季賽程，揭幕戰8月12日凌晨3時，由衞冕球隊曼城作客新升班嘅般尼，前曼城隊長高柏尼率領般尼倒戈對恩師哥迪奧拿，首輪重頭戲即有Big6對決，車路士主場迎戰利物浦，球季於2024年5月19日煞科。

完成「三冠王」霸業嘅曼城新球季相當忙碌，8月6日社區盾對阿仙奴，8月12日英超揭幕戰作客般尼，8月17日歐超盃對西維爾，回師聯賽第2輪就要主場火併紐卡素。

上季奪得英聯盃冠軍嘅曼聯，首4輪就有兩場Big6對決，首輪主場迎戰狼隊，第2輪就要作客熱刺，第3輪主場對諾定咸森林，第4輪作客阿仙奴，首回合曼市打吡在10月28日第10輪主場對曼城，首回合「雙紅會」於12月16日第17日輪作客利物浦。

利物浦季初賽程同樣唔易踢，首輪作客車路士，第2輪主場對般尼茅夫，第3輪作客紐卡素，以及第4輪主場對阿士東維拉，頭4輪有3場硬仗。

2023/24年度英超首輪賽程

般尼 對 曼城

阿仙奴 對 諾定咸森林

般尼茅夫 對 韋斯咸

白禮頓 對 盧頓

愛華頓 對 富咸

錫菲聯 對 水晶宮

紐卡素 對 阿士東維拉

賓福特 對 熱刺

車路士 對 利物浦

曼聯 對 狼隊