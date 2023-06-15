亞運倒數100日　香港吉祥物「堅仔」出世！

杭州亞運將於9月23日開幕，為迎接亞運倒數100日，港協暨奧委會周四（15日）公布由香港知專設計學院（HKDI）學生設計的香港隊吉祥物「堅仔」。上屆亞運港隊勇奪46面獎牌，香港隊團長霍啟剛直言，有信心港隊可以突破上屆成績。

杭州亞運因疫情延期一年至今年9月23日揭幕，今屆香港將派出歷來最大團隊，超過800名運動員出賽。上屆雅加達亞運，港隊共得8金、18銀、20銅，追平2010年廣州亞運8面金牌紀錄，46面獎牌亦創下香港隊亞運最佳成績。香港隊團長霍啟剛表示：「上次好好成績，今次亞運在自己的國家舉行，我相信成績會更好。」他透露，早前以團長身份到杭州出席會議：「杭州已經準備就緒，運動員村好靚，住宿可以說是五星級！」

第19屆亞運倒數100日，賽會於杭州良渚古城遺址公園採集聖火火種，港協同日正式公布屬於香港隊的吉祥物，港協暨奧委會邀請香港知專設計學院（HKDI）以「支持香港運動員出戰杭州亞運」為主題，為香港隊設計吉祥物。最終由21歲傳意設計系廣告設計高級文憑學生潘祖瑩（Joey）所設計的「堅仔」，在60多個參賽者中勝出。Joey表示：「『堅仔』和運動員一樣，擁有堅持拚搏精神，而他堅硬的毛髮亦想表達出無堅不摧的『獅子山精神』。」

香港滑浪風帆代表歐令揚、男女子壁球代表劉子均和李嘉兒在記者會上分享備戰情況，上屆亞運壁球女團金牌成員之一的李嘉兒表示：「今屆賽事新增混雙項目，現時訓練都加入雙打元素，6月24日會到杭州出戰測試賽，為亞運作最後準備。」

本周於香港出戰世界女排聯賽的中國女排亦有出席活動，隊長袁心玥表示：「我們正參加世界女排聯賽，但亞運也是我們的目標，現在的比賽都是亞運前的鍛鍊。」

港協暨奧委會同日舉行周年晚宴，總結2022年，獎勵計劃及青少年獎勵計劃共有137萬獎金撥發給35個體育總會。中國香港武術聯會獲得青少年獎勵計劃中最高獎金6萬元，中國香港賽艇總會則取得獎勵計劃最高獎金10萬元。