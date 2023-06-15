香港隊　球迷赴越南打氣　黃牛飛炒貴逾3倍

香港足球代表隊周四（15日）作客越南海防市，與越南代表隊進行國際友賽賽。該場賽事門票在比賽日前兩日已全部售罄，有赴當地打氣的港隊球迷，大讚現場氣氛熾熱，並希望更多球迷願意到外地支持港隊。而賽前球場外仍有不少人兜售黃牛飛，價錢比正價貴逾3倍，亦有越南球迷就在賽前駕車進行巡遊，賽前氣氛相當熱烈。

今場為越南新帥杜斯亞上任後，首次帶領大國腳出戰，坐鎮海防Lach Tray體育場迎戰港隊。比賽受到當地球迷熱烈關注，越南足總在比賽前兩日，已宣布比賽門票售罄，搶不到正價票的球迷想入場觀戰，惟有硬食球場外有不少小販在兜售的貴價黃牛飛，據記者現場了解黃牛飛炒貴逾3倍，其中原價30萬越南盾（折合約港幣100元）的門票， 就被炒至100萬越南盾（折合港幣330元）。

比賽前，有不少當地身穿越南隊球衣的球迷聯群結隊，手持越南國旗及打氣道具，駕車在大街上巡遊，期間不時鳴笛，透過擴音器喊口號，為越南隊打氣，馬路上一片紅海的景象，亦成為比賽日海防市一道獨特的風景。賽前不少越南球迷已經湧入球場坐滿球場

現場亦有逾10名港隊球迷赴越南為代表隊打氣，其中就包括過去曾多次隨港隊作客的資深球迷「恆仔」，他承認因入境越南需要簽證，影響球迷赴當地的意欲。要面對全場爆滿的主隊球迷，「恆仔」表示未有感到懼怕，更大讚海防氣氛熾熱。他希望日後能影響更多球迷，親身支持到各地比賽的港隊：「希望谷到『亞洲盃』決賽周有千幾位港隊球迷到卡塔爾睇波。」對於今場形勢，「恆仔」認為越南近年進步明顯，希望港隊能夠抵禦對方攻勢。