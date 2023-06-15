近年碰頭例搶韁　博西班牙先拔頭籌

今晚上演另一場歐國聯4強戰，由西班牙惡鬥意大利。兩軍近年經常碰頭，西班牙例必搶韁，近4次交手3次先入波，明顯擅搶開局，不妨捧西班牙「第一隊入球」。（周五凌晨2時45分開賽）

西班牙經歷上年世盃16強止步後，改由新帥富安迪接手，頭兩仗領軍只得1勝1負，不過難得今次殺入歐國聯4強，梗係想爭冠，一吐上屆歐國聯決賽飲恨之烏氣，加上有艾華路莫拉達、丹尼爾奧莫、加維等助陣，攻力有保證。「狂牛」各項賽事近8仗有6次先拔頭籌，先發制人策略非常鮮明。

另一邊廂，意大利無緣上年世盃決賽周，主帥文仙尼希望換血，可惜巧婦難為無米之炊，甚至要召入喺阿根廷搵食嘅前鋒列迪古，好彩呢位射手頭兩次代表「藍衣軍團」都有士哥。不過自從老大哥基亞連尼退出國家隊後，防線接班問題仍未解決，近4仗只得1場保持清白之身，其餘3仗均先失波，仲要喺上半場已經失守，初段防守欠集中。

雙方近年經常對碰，互有勝負，值得留意係近4次交手，西班牙雖然只獲2勝，但有3次先開紀錄，包括上屆歐國聯4強以2比1淘汰意大利，可見每逢碰頭經常搶到先機，西班牙「第一隊入球」咪錯過。