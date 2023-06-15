曼城幫簡斯路搵班落　可能送去阿仙奴

曼城季中外借去拜仁慕尼黑嘅祖奧簡斯路，半年借用期滿，拜仁不作留用，球員已被送返曼城，不過哥迪奧拿唔打算再用佢，傳媒報道，曼城正為祖奧簡斯路物色買家，好大機會由阿仙奴接收。

轉會專家Fabrizio Romano報道，被拜仁「退貨」後，曼城正為祖奧簡斯路尋找買家，希望喺季前幫佢搵班落，巴塞隆拿表示興趣，但阿仙奴已經開始同球員接觸，估計轉會談判將會好快開始。

上季阿仙奴先後接收曼城棄將加比爾捷西斯同辛真高，兩人給予阿仙奴極大幫助，今夏有機會簽入祖奧簡斯路，相信阿迪達唔會錯過。

29歲嘅祖奧簡斯路2019年加盟曼城，一直表現唔錯，但今季突然被哥迪奧拿雪藏，傳聞因為有一次哥帥向球員講話，祖奧簡斯路被發現戴住耳筒，自此被打入冷宮，後來佢對失去正選表達不滿，哥帥索性將佢外借到拜仁。

在拜仁半季，祖奧簡斯路未能獲得重用，借用期滿更被退回曼城，不過曼城同拜仁都分別贏得聯賽冠軍，佢亦喺一季之內獲得英超同德甲兩塊冠軍獎牌。