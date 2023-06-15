多角度參與籃球慈善賽 JSR學員各有得着

香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）周四（15日）為球迷報導「2023香港東方籃球慈善賽」，幾位學員分別擔任評述及主持等崗位，他們異口同聲道有極大得着。

「2023香港東方籃球慈善賽」由香港東方力挫滿貫告終，能夠採訪這場本地籃壇大戰，相信已令一班學員的經歷倍添趣味，其中上半場擔任評述的包璇怡（阿包）就指，自己一向有留意本地籃球，因此識別球員未有太大難題，但坦言要運用語氣，帶動球迷投入比賽殊不容易：「作為評述，不能只顧描述畫面發生的事情，要懂得在評述時嘗試帶動氣氛，令觀眾更投入賽事。」

「阿包」續稱對評述比賽感到非常興奮及期待，謂早前特意關注球隊動態，作更好準備：「要留意球隊及球員的IG及Facebook，因為他們會在社交平台發布最新動向。」

至於上下半場分別負責主持及評述的甄樂，認為兩個崗位皆極具挑戰，感恩能夠得到機會磨練自己：「做主持要懂得把預先準備的講稿，說得較生動，以免讓人覺得自己在背稿；評述時除了要思考如何交代球賽的變化，也要想辦法與搭檔配合。」