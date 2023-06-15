香港隊　3次中楣　作客1球不敵越南

香港足球代表隊周四（15日）出戰6月份首場國際賽，作客海防Lach Tray體育場，挑戰世界排名比球隊高出52位的東南亞勁旅越南。港隊今場表現不俗，可惜整場3次射中門楣，最終對手憑隊長桂玉海十二碼一箭定江山，以1球險勝而回，港隊則近4場國際賽事未嘗一勝。

雙方對上一次交手已經是2016年的友賽，當時兩隊踢成2比2平手，今仗港隊派出謝家榮把守最後一關，梁諾恆、艾里奧扼守中路，陳俊樂及隊長黃洋在中場掃蕩，入球重任落在孫銘謙、安永佳身上。至於主隊則有「越南美斯」阮光海擔正，效力南韓球隊首爾依戀的阮文全先列後備。

港隊甫開賽積極在前場逼搶，更一度反客為主，6分鐘黃梓浩右路開出角球，艾里奧起腳未能命中目標。21分鐘港隊差點先開記錄，安永佳擺脫對方後衞後，無人看管下單刀卻被門將擋出。8分鐘後安永佳再錯失黃金機會，這名暫時在中甲射手榜領先的前鋒，左腳勁射可惜中楣。

表現對辦的港隊32分鐘卻因後衞艾里奧，不慎在禁區內撞跌對手被判罰極刑，十二碼由越南隊長桂玉海主射破網，主隊領先1球。落後的港隊未有自亂陣腳，但38分鐘黃威罰球直射再次中楣彈出，半場港隊暫時落後0比1。

易邊後港隊急起直追，先有黃梓浩後上助攻，大腳傳中卻中楣，羅梓駿門前欲加一腳但來遲一步。62分鐘港隊一次反擊，孫銘謙推順後起腳但乏力，被門將橫身接實。港隊之後一口氣換入潘沛軒、胡晉銘及鞠盈智，希望加強攻力，但仍然未能追平；比賽尾段謝家榮更作出多次精彩撲救，才令港隊不致多失，最終以1球僅負越南。

港隊鬥完越南後，大軍周五（16日）中午即啟程回港，並於周六（17日）在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）復操，備戰下周一（19日）主場對泰國的友賽。