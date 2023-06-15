香港東方籃球慈善賽　藍軍63:55力克滿貫

「香港東方籃球慈善賽」周四（15日）假修頓場館舉行。甲一勁旅香港東方和滿貫完季八個月來首度交鋒，也是台灣教練徐仲毅執教滿貫首仗。儘管蔡再懃攻入全場最高的20分，新兵李琪也有12分進帳，但全華班內線輸蝕，以55：63不敵東方。

東方今季陣容鼎盛，獲麥洛連和基拔加盟，於東南亞籃球邀請賽（ABL）勇奪冠軍，隨後北上集訓，與國家隊友賽取得一勝一負。不過相隔八個月回到修頓，球員有些慢熱，被對手打出7：0的攻勢，半節過去，才由基拔拋投「破蛋」，加上梁嘉顯和蘇利文內外開弓，首節反超前14：10。

滿貫休季期間大刀闊斧換血，由徐仲毅接掌帥印，又羅致效力東方七年的李琪。後者倒戈舊東家毫不手軟，單節攻入6分，確能分擔蔡再懃的壓力。但東方火力更猛，麥洛連在禁區予取予求，新兵朱梓鎔也射入三分，半場領先30：24。

東方看準滿貫內線不穩，派出「雙塔」麥洛連和卜聿揚擴大分差。全華班的滿貫外投追分，蔡再懃和李琪連環發炮，一度追剩4分差，但欠缺臨門一腳，以55：63飲恨。

東方有四人得分上雙，麥洛連攻入18分，基拔貢獻14分，梁嘉顯取得12分。滿貫方面，蔡再懃攻入20分，李琪也有12分進帳。

雖然只是季前熱身，但沒人想輸，滿貫新帥徐仲毅認為球員心態影響表現：「他們有點太亢奮，畢竟去年10月開始沒有正式比賽。」年僅33歲的徐仲毅，已有10年教練資歷，曾執教SBL高雄九太科技和台灣啤酒，是SBL史上最年輕的總教練。他談到兩地球隊最大分別：「香港沒有職業聯賽，練球次數較少，像我們一星期團隊訓練三天，個人訓練兩天。」他希望加強滿貫防守與速度：「他們個人防守能力沒問題，但要更靈活變通。我想把台灣快速球風帶到這裏，拼隊史第一個冠軍。」

滿貫上季榮膺常規賽一哥，季後賽獲外援荷利菲特加盟，反而不敵東方，奪季而回，徐仲毅認為是磨合問題。今場滿貫以全華班應戰，徐仲毅期望外援融入後，可以改善球隊短板：「這場比賽我們輸了很多籃板，外援最大幫助就是禁區防守和籃板。」