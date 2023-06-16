香港隊　對越南屢獻神救　謝家榮地標戰留遺憾

香港足球代表隊周四（15日）作客以0比1僅負越南，其中為港隊演出地標戰的謝家榮，今場多次作出關鍵撲救，表現獲主教練莊恩安達臣稱讚。下半場因傷退下火線的「家榮」，就表示今場比賽意義重大，但就對未能完成比賽感遺憾。

越南今場於運動戰中創造幾次具威脅埋門機會，惟最終都無功而返，全因為港隊擔正把關的謝家榮有出色表現。這位過去一季效力和富大埔的23歲門將，比賽後段因傷未能堅持作賽，要由葉鴻輝入替，「家榮」透露自己只是抽筋，傷勢沒有大礙，但仍對未能完成比賽感遺憾：「表現合格以上，10分滿分都會畀7至8分，如果冇抽筋會畀更高分，始終係休季期，體能上有啲跟唔上，踢唔晒係美中不足。」

過往屬各支U隊常客，亦曾在省港盃出戰，直到今場才迎來大港腳地標戰的「家榮」，前年代表港隊U23赴日本比賽，因紀律問題被代表隊禁賽1年，如今獲得安帥重用，更取得首頂喼帽，談及這段經歷，他也表示感觸良多：「知道自己只要繼續保持良好紀律，兼喺聯賽有好表現，機會就會再嚟，上次3月有份入決選雖然冇出場，但已經好開心當係重新出發，呢次地標戰對自己意義更大。」至於安帥賽後也對「家榮」在今場的發揮表示肯定：「我見到『家榮』喺聯賽嘅良好表現，今日有機會畀佢上陣，我對佢嘅表現非常滿意。」