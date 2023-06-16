西班牙絕殺意大利　連續2屆入歐國聯決賽

歐國聯決賽誕生，西班牙將同克羅地亞喺周一(19日)爭雄！西班牙周五(16日)喺準決賽憑老將祖斯奴完場前絕殺，2比1擊敗意大利晉級決賽，亦係西班牙連續第2屆殺入歐國聯決賽。西班牙領隊富安迪喺世盃後上任，領軍只係3場波就入決賽，有望極速捧盃。

西班牙今仗強陣出擊，啱啱幫曼城贏歐聯嘅洛迪卡斯簡迪亦正選上陣，開波3分鐘就有好開始，西班牙逼甩意大利中堅邦路斯腳下球，耶利米賓奴殺入禁區輕鬆射入。不過11分鐘西班牙亦犯錯，首演嘅中堅拿洛文迪禁區內手球輸12碼，意大利由恩莫比尼操刀追平。

雙方之後互有攻守，意大利中場大衞法迪斯有入波被判詐胡，西班牙前鋒艾華路莫拉達亦曾近門失機。比賽去到完場前2分鐘，洛迪卡斯簡迪遠射省中2名意軍守將，個波咁啱落喺後備登場嘅祖斯奴腳下，呢位射手把握機會攻入絕殺入球，帶領西班牙贏波入決賽。

西班牙領隊富安迪賽後表示：「我覺得好滿足同光榮，西班牙踢出一場極高水平嘅比賽，我哋照足賽前嘅部署，球員依家士氣非常高昂。」西班牙喺上屆(2021年)4強亦係2比1淘汰意大利，但決賽輸畀法國無緣歐國聯冠軍。